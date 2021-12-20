​​السكة الحديد تكشف أسعار تذاكر قطارات النوم خلال إجازة رأس السنة

كتب– أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، زيادة نسبة الإقبال على تذاكر قطارات النوم خلال إجازة رأس السنة الميلادية.

وقال المصدر لمصراوي، إنه بدأ الحجز من منتصف ديسمبر الجاري، وينتهي 17 فبراير المقبل، في قطارات النوم أرقام (٨٣/٨٢ - ٨٥/٨٤ - ١٠٨٧/١٠٨٦).

وجاءت الأسعار خلال إجازات رأس السنة على النحو التالي:

- سعر حجز تذكرة المجموعات هي السرير (مشترك) للذهاب أو العودة 650 جنيه.

سعر حجز تذكرة للكابينة (مفرد) 950 جنيهًا للذهاب والعودة.

وشدد المصدر على أن هذه الأسعار، ستكون خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 17 فبراير، على النحو التالي:

- من ٢٠٢١/١٢/١٦ حتى٢٠٢١/١٢/٣١ للذهاب.

- من ٢٠٢١/١٢/١٧ حتى ٢٠٢٢/١/١ للعودة.

وللفترة من ٢٠٢٢/٢/٣ حتى٢٠٢٢/٢/١٦ للذهاب.

- من ٢٠٢٢/٢/٤ حتى ٢٠٢٢/٢/١٧ للعودة.