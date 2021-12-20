​​استجواب ضد وزير التعليم العالي بشأن معهد الكبد القومي بالمنوفية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هاني مصطفى خضر عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر ومركز شبين الكوم، بطلب للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن ما وصفه بالتجاوزات والمخالفات بمعهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية.

وتضمنت المخالفات التي ذكرها النائب:

1) التعاقد بالمخالفة مع 142 شخصًا بمهنة ممرض لفترة طويلة مع العلم بأنهم حاصلين على مؤهلات ابتدائية

وإعدادية ودبلوم صنايع ودبلوم زراعة ودبلوم تجارة وثانویة أزهرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة التمريض، بخلاف خطورة تعامل أفراد غیر متخصصين مع المرضى بل زاد الأمر بحضورهم عمليات زرع الكبد في المعهد.

2) رغم مخاطبة نقابة التمريض لرئيس الجامعة بأن هذا الأمر مخالف للقانون ولم يتم استخراج كارنيه مزاولة المهنة لهؤلاء الأشخاص، لكن صدر القرار رقم 2 لعام 2016 من رئيس الجامعة، بأن كل شخص منهم بعمل بمؤهله إلا أن معهد الكبد أصر على عملهم بالتمريض حتى وقتنا هذا.