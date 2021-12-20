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حفاظًا على الصحة العامة ومنع الانتشار.. طلب برلماني بخطة للتوعية من مخاطر "أوميكرون"

12:47 ص الإثنين 20 ديسمبر 2021
حفاظًا على الصحة العامة ومنع الانتشار.. طلب برلماني بخطة للتوعية من مخاطر "أوميكرون"

الدكتور أيمن محسب

​كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال وزيرة الصحة، بشأن خطة الوزارة للتصدي لمتحور أوميكرون وكيفية الوقاية منه.

وأوضح محسب، في بيان له اليوم الأحد، أنه وفقًا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن اكتشاف 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون، يستوجب على الوزارة وضع خطة تنص على توعية المواطنين من مخاطر المتحور الجديد؛ للحد من تفشي الفيروس في المجتمع بصورة قد يصعب السيطرة عليها.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة كشف كل التفاصيل الخاصة بالمتحور الجديد، مع توعية المواطنين بالإجراءات المتبعة حال إصابة أحدهم بهذا المتحور الجديد لعدم الهلع، وفي نفس الوقت لعدم التهاون من قِبل البعض حيال هذا الفيروس ومن ثم زيادة أعداد الإصابات.

وطالب محسب وزارة الصحة بكشف النقاب عن الأعراض المبكرة التي تظهر على الإنسان حال إصابته بالمتحور الجديد؛ حتى يكون هناك حذر وحيطة من قِبل المواطنين، وكذلك خطة الوقاية للحفاظ على الصحة العامة ومنع الفيروس من الانتشار.

خطة للتوعية أوميكرون مجلس النواب طلب إحاطة وزارة الصحة

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