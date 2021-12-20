بسبب "أوميكرون".. طلب برلماني باستدعاء وزراء الصحة والمالية والتنمية المحلية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وتكليف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، باستعراض تقرير شامل عن متحور "أوميكرون"، على أن يتم الإعلان الكامل وجميع التفاصيل عن هذا الاجتماع للرأي العام المصري حتى يعرف بكل شفافية كل المعلومات الخاصة بمتحور "أوميكرون".

وتابع زين الدين، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بأن هناك تساؤلات عديدة تصل إلينا من المواطنين، وليس لدينا الرد عليها بشأن هذا الملف؛ وفي مقدمتها: ما عدد الحالات التي ظهرت في مصر وحملت هذا المتحور الجديد؟ وما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة "أوميكرون"؟ وهل لدى الحكومة الخطط والبرامج والسياسات لتوعية المواطنين بخطورة "أوميكرون"؟ وهل بروتوكولات وزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا هي نفس بروتوكولات علاج "أوميكرون"؟ ولماذا لم يخرج الدكتور خالد عبد الغفار بنفسه ليطمئن جموع المصريين بشأن "أوميكرون"؟ وهل لدى الحكومة الإمكانات المالية لمواجهة المتحور الجديد؟ وما دور جميع المحافظين على مستوى الجمهورية لمساندة ودعم جهود الدولة في الحد من انتشار مثل هذه الأوبئة الخطيرة وسريعة الانتشار؟.

وطالب النائب بعقد اجتماع عاجل وطارئ للجان الصحة والتنمية المحلية والخطة والموازنة، واستدعاء الوزراء المختصين وفي مقدمتهم خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية؛ للرد على جميع تساؤلاته وتساؤلات المصريين حول متحور "أوميكرون".