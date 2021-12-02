مبروك عطية يوجه رسالة لشاب يشكو: "ادعو الله ولا يستجيب" (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

رد الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على شاب يشك في وجود الله قائلا: "ساعات بشك في وجود الله.. أدعوه ولا يستجيب.. ما حقيقة وجود الله"؟.

وأجاب عطية، في فيديو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" إن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم "قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ"، موجها كلامه للسائل: "لو تعلم ماذا قال النبي صل الله عليه وسلم، في الدعاء وقتها ما شككت في وجود الله".

وتابع مبروك: "أن النبي صل الله عليه وسلم بين أن الدعاء كله مستجاب ما لم يكن به إثم أو قطيعة رحم، والله يستجيب لدعاء السائلين، إما أن يستجيب الله لما طلبه السائل في الدعاء، وإما أن يعطيه خير مما طلب، وإما أن يدخر الله استجابة الدعاء للسائل في الآخرة، ولا يجوز أن يقول أحد دعوت الله ولم يستجب لدعائي".

ووجه أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر رسالة للسائل، جاء فيها :"استغفر الله وأسأل الله أن يذهب عنك كل الشكوك، وعليك أن تعلم أن الله معك ويجب لك الدعاء، وذلك إما بالحرف بحيث الذي تطلبه منه يعطيه لك، أو يعطيك أفضل مما طلبت، أو يدخره لك يوم القيامة".