الحجر الزراعي: زراعة 15 مليون شتلة فراولة فائقة الجودة لأول مرة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة، إنه تم الاتفاق مع جامعة فلوريدا الأمريكية على زراعة شتلات فراولة فائقة الجودة بإجمالي 15 مليون شتلة في أحد مزارع منطقة النوبارية.

وأضاف العطار في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الهدف من هذه الخطوة هو توطين زراعة تقاوي "الشتلات" الخاصة بالفراولة بتكنولوجيا حديثة، لافتًا إلى أن إنتاج 5 ملايين شتلة يكفي للإنتاج المحلي والباقي للتصدير.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أنه سيتم إنشاء مركز دراسة وأبحاث للتدريب على إنتاج الشتلات، مؤكدًا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ وتم زراعة ما يقرب من 2 مليون شتلة حتى الآن.

وأشار إلي أن أسبانيا سبق واستعانت بهذه التكنولوجيا حتي أصبحت مركز في أوروبا، مضيفًا أننا نسعى لكي نكون مركز زراعة شتلات هذا المحصول وتصديرها لأسواق الخليج والدول العربية وأفريقيا.

الجدير بالذكر أنه وفقًا لتقارير صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة تحتل مصر المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة، والتي بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية بقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالي صادرات العالم لعام 2019.