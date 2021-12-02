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بعد ساعات.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي

09:36 م الخميس 02 ديسمبر 2021
بعد ساعات.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي

ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي

كتب- يوسف عفيف:


يرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة غدًا الجمعة، اقتران هلال قمر نهاية الشهر بكوكب المريخ وكلاهما في كوكبة الميزان في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الثنائي سوف يكون مرئيًا في سماء الفجر، ويرصدان قبل حوالي ساعة و24 دقيقة من شروق الشمس باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي، ونظرا لأن المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ كبيرة قليلاً لن يظهران بشكل مريح في مجال رؤية التلسكوب، ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن كوكب المريخ عاد للظهور بشكل تدريجي في سماء الفجر بعد أسابيع من وصوله الاقتران الشمسي في الثامن من أكتوبر الماضي عندما كان مطموسا في وهج الشمس.

وتابعت: بشكل عام سوف تتحسن فرصة رؤية المريخ بالعين المجردة خلال شهر ديسمبر 2021 وسوف يزداد لمعان الكوكب تدريجيا إلى يصبح ملاحظا في السماء خلال ربيع 2022.

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