إيديكس 2021.. وزير الدفاع الرواندي يستقبل رئيس المقاولون العرب

كتب- محمد عبدالناصر:



استقبل اللواء ألبرت موراسيرا، وزير الدفاع بدولة رواندا، المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، بحضور السفير الفريد جاكوبا كاليسا سفير رواندا بالقاهرة، خلال زيارة الوزير الرواندى للقاهرة لحضور فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021".

وخلال اللقاء، أشاد الوزير الرواندى بالعلاقات بين مصر ورواندا وما شهدته خلال الفترة الأخيرة من تبادل زيارات ولقاءات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس بول كاجامي من أجل دفع العلاقات إلى مزيد من التعاون بين الدولتين.

كما أشاد وزير الدفاع الرواندي بدور شركة المقاولون العرب فى التنمية فى العديد من الدول الأفريقية ومن بينها دولة رواندا، حيث قامت من قبل بتنفيذ مبنى وزارة الدفاع الرواندية، كما دعا الشركة إلى تنفيذ عدد من مشروعات المبانى الخدمية لوزارة الدفاع الرواندية.

حضر اللقاء الوفد المرافق للوزير الرواندى وأعضاء السفارة والمهندس إبراهيم مبروك، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمهندسة أماني خضير، رئيس جهاز متابعة مشروعات إفريقيا بالشركة.