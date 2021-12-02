للمصريين.. اعرف عقوبات المخالفين للعزل المؤسسي في السعودية

كتب- يوسف عفيفي:



كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أخر قرارات المملكة بخصوص تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي للراغبين في السفر إلى المملكة.

وقال حنفي لمصراوي، إن ذلك يأتي حرصاً من المملكة العربية السعودية للمحافظة على صحة وسلامة المواطن السعودي والمقيم، ومنع تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.

وأضاف أن وزارة الداخلية السعودية، قررت عقوبات من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي على النحو التالي:

- غرامة مالية تصل إلى (200) ألف ريال

- السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً.

- حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

- إذا كانت المخالفة المذكورة، صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

وناشد حنفي، أبناء مصر بالسعودية (المقيمين والزائرين والمعتمرين) والقادمين خلال أيام لقضاء الحجر الصحي المؤسسي بأحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، بعدم مغادرة مقار الحجر الصحي، والالتزام بموعد عمل مسحة (pcr) التي تطلب من السلطات السعودية قبل المغادرة بعد انتهاء مدة الحجر الصحي المؤسسي حسب تعليمات وزارة الصحة السعودية، وذلك لتفادي الوقوع في مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي.

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