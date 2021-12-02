حالة الطقس في 72 ساعة مقبلة.. أتربة وفرص سقوط أمطار

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً على كافة الأنحاء.

شبورة في هذه المناطق:

تسود شبورة مائية من الخامسة إلى السابعة صباحًا الجمعة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 4 ديسمبر:

فيما يشهد يوم السبت هبوب أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق مع غرب البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 5 ديسمبر:

ويوم الأحد 5 ديسمبر، تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

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