توضع في حقيبة الظهر.. تفاصيل أغرب طائرة في إيديكس 2021

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

عرضت شركة "AeroVironment" الأمريكية في جناحها بمعرض إيديكس 2021 طائرة بدون طيار يتم تجميعها وتفكيكها بحيث توضع في حقيبة الظهر.

وتدار الطائرة بواسطة بطارية صغيرة يتم إطلاقها باليد وتتمتع بقدرات المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية باستخدام كاميرا كهروضوئية وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وتعمل الطائرة مصاحبة لقوات المشاة وتوفر لهم تغطية كاملة في نطاق العمليات ويمكنها العمل من على متن بعض سفن السطح، ويتم التحكم فيها بواسطة أجهزة كمبيوتر محمولة صغيرة أو أجهزة تحكم على غرار ألعاب الكمبيوتر عبر تردد هوائي راديو صغير.

ويتم إطلاق الطائرة باليد أو عن طريق مدرج خاص، كما أن هناك أيضًا طائرات ذات أجنحة دوارة يمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا يدخل جيل جديد من الطائرات بدون طيار الصغيرة جدًا الخدمة والتي يمكن حملها في يد جندي وتستخدم للاستطلاع قصير المدى مثل الاستكشاف حول المباني الداخلية.