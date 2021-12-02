خريطة إغلاقات عدد من شوارع وكباري الجيزة الجمعة

كتب- يوسف عفيفي:



أعلنت محافظة الجيزة، إغلاق جزئيًا وكليًا لعدد من الميادين والطرق والشوارع اعتبارًا من الجمعة بداية من يومين وحتى 10 أيام، نتيجة أعمال الإصلاحات.

ويرصد "مصراوي" خريطة الإغلاقات لطرق وشوارع الجيزة على النحو التالي:

- إغلاق جزئي لتقاطع طريق الواحات مع الدائري أمام حي الأشجار لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري أمام حي الأشجار لمدة (يومين) وذلك ابتداء من غد الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 4/12/2021، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

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- إغلاق جزئي لشارع التحرير مع النور وميدان الجلاء بالجيزة لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع شارع النور بالاتجاهين لمدة يومين اعتبارًا من الجمعة 3 ديسمبر وحتى صباح السبت 4/12/2021.

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- إغلاق جزئي لكوبري الساحل في هذه المناطق.. لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، غلق مطالع كوبري الساحل بشكل جزئي في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق تجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى).

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- إغلاق جزئي للكوبري المعدني لمدة 3 أيام في هذا الموعد – فيديو

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني، من النزلة المؤدية لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام ابتدءاً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 5/12/2021.

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إغلاق جزئي لشارع النزهة بمحيط النادي الأهلي بالشيخ زايد لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء قطع عرضي لشارع النزهة أمام كمبوند جنة 2 محيط النادي الأهلي وذلك لمد كابلات جهد متوسط لمشروع شبكة كهرباء جنة 2 بتوسعات مدينة الشيخ زايد.

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- إغلاق كلي لوصلة محور صفط اللبن 5 ساعات يوميا في هذا التوقيت (بدائل)

أعلنت محافظة الجيزة، استمرار الغلق الكلي للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري لمدة 10 أيام فقط، ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الخميس الموافق 2/12/2021 وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 11/12/2021 على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا حتى الســاعه 5 صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

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