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حدث في 8 ساعات| انخفاض معدل الإصابة بالإيدز ومنخفضات جوية جديدة تضرب مصر

07:09 م الخميس 02 ديسمبر 2021
حدث في 8 ساعات| انخفاض معدل الإصابة بالإيدز ومنخفضات جوية جديدة تضرب مصر

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها مشاركة الرئيس السيسي في اختبارت الكلية الحربية، ومصر تدشن المعرض الأول للقوات البحرية، والصحة تعلن خفض نسب الوفيات بفيروس كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي منخفضات جوية مرض الإيدز القوات البحرية فيروس كورونا

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