ألوان موحدة ولافتات مضيئة.. التنمية المحلية: مخطط لتنظيم عمل التاكسي

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.



وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية أبرز الإجراءات المتخذة من أجل تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب، وساحات الانتظار بالمحافظات، لافتاً إلى أنه تم تطوير وتنظيم الخدمة في عدد 105 مواقف، وإحلال وتجديد 26 موقفًا، في مختلف المحافظات، كما أشار إلى الإجراءات التي تمت بشأن تقنين المواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف رسمية، موضحًا أنه تم تقنين 26 موقفًا، وإزالة 13 موقفًا لا يصلح تحويلها إلى مواقف رسمية، بالإضافة إلى إنشاء 23 موقفًا جديدًا، للحد من المواقف العشوائية.



كما استعرض الوزير خلال الاجتماع التصور المقترح لتنظيم عمل سيارات التاكسي، وتوحيد ألوانها، وتوفير ساحات انتظار لها، في إطار السعي للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية، حيث يستهدف هذا المخطط الإبقاء على تخصيص لون موحد للتاكسي بكل محافظة، والالتزام بتثبيت لافتة مضيئة (TAXI) أعلى سقف السيارة يتم توحيد ألوانها وأبعادها، مع تثبيت لافتة موحدة أيضًا أعلى السيارات التابعة للشركات الخاصة التي تتواصل مع الركاب عن طريق الشبكة المعلوماتية، بحيث توضح اسم الشركة، حتى يمكن للعميل التعرف عليها بسهولة، لتقليل وقت الانتظار الذي يعيق حركة المرور.



وأوضح شعراوي أن التصور المقترح يتضمن أيضًا، طرح تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم خدمات التاكسي بكل محافظة، مع تخصيص أماكن انتظار منظمة للتاكسي لحين الطلب، لتقليل التكدس المروري، وخفض استهلاك الوقود والتلوث، لاسيما بالقرب من المناطق التي بها منشآت يتزاحم أمامها التاكسي لكثافة الحركة، مثل: محطات القطارت، والمترو، والمطارات، والمزارات السياحية، والميادين عالية الكثافة، وفيما يخص سيارات نقل الركاب "السرفيس" في مختلف المحافظات، فيتم دراسة مقترح لتقنين أوضاع تلك السيارات، وإلزامها بخطوط السير.

