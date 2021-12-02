لمدة يومين.. غلق جزئي لتقاطع طريق الواحات مع الدائري أمام حي الأشجار

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري أمام حي الأشجار لمدة (يومين) ابتداء من غد الجمعة وحتى صباح يوم السبت المقبل، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في ضوء تنفيذ مشروع أعمال صرف مياه الأمطار نطاق مدينة 6 أكتوبر، وستقوم الشركة المنفذة بإجراء قطع عرضي بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري أمام حي الأشجار بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه طريق الفيوم.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.