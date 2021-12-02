"الهجرة" و"التعاون الدولي" تشاركان في الاحتفال بإنشاء المركز المصري الألماني للوظائف

القاهرة- (أ ش أ):

شاركت كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في احتفالية أقيمت بمناسبة مرور عام على إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وذلك بحضور فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، في كلمتها، إلى دور المركز في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في ضوء المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم 2019، والتي تشدد على توفير الفرص الآمنة للشباب كبديل عن الهجرة غير الشرعية، حيث يعد المركز أحد الأذرع الرئيسية لمبادرة "مراكب النجاة".

وقالت؛"نهنئ أنفسنا بمرور عام على إنشاء هذا المركز، والذي يعد الأول من نوعه في مصر في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030"، مضيفة أنه خرج إلى النور نتيجة لتضافر جهود عدد من الوزارات كالخارجية والهجرة والتعاون الدولي وكذلك عدد من الجهات المعنية الأخرى خاصة من المنظمات والوكالات الدولية.

وأضافت، أن المركز يوفر معلومات شاملة عن سوق العمل الألماني؛ حيث إن الهدف الأساسي من المشروع هو المساهمة في تعزيز الهجرة الأمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج بما يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الهدف من إنشاء مثل هذا المركز هو تأكيد الدولة المصرية على أنها مع الهجرة الآمنة وليس الهجرة غير الشرعية، إذ يتم من خلال المركز طرح الفرص البديلة ومن ثم مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لمواءمة متطلبات سوق العمل الألماني، وذلك فضلا عن مساعدة المهاجرين المصريين العائدين على إعادة إدماج داخل مجتمعهم.

وثمنت وزيرة الهجرة، جهود "سحر علي" مديرة المركز في النهوض به وتطويره، حيث إنها نموذج حقيقي لتطبيق تمكين المرأة في عهد الجمهورية الجديدة، كما وجهت خالص الشكر لمؤسسة مصر الخير على تعاونها مع المركز في توفير غرف وأجهزة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، لتقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري؛ حيث يقوم المركز باعلامهم وإسداء المشورة لهم بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في مصر والخارج.

من جهته، أعرب فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، عن سعادته بعمل المركز والذي يجسد علامة فارقة في التعاون بين الشعبين المصري والألماني في مجال الحد من الهجرة غير النظامية والتوعية بسبل الهجرة الآمنة النظامية خاصة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمية، مؤكدا أن مصر شريك أساسي لألمانيا في عدة مجالات.

وأوضح السفير، في كلمته أثناء الاحتفالية، أن المركز يستهدف توفير معلومات شاملة عن سوق العمل الألماني؛ كما يتعاون في توفير فرص للتدريب والتوظيف في ألمانيا وأوروبا أيضا وفقًا لاحتياجات السوق هناك، ما يتطلب التدريب على مهارات ضرورية للمتقدمين من خلال عقد الدورات التدريبية المختلفة، فضلا عن تقديم الاستشارات والنصائح اللازمة وذلك في إطار تشجيع كل من يرغب في الهجرة على دراسة الإجراءات اللازمة واتخاذ السبل الآمنة والاستفادة من الفرص المتاحة في دولة المهجر.

وكانت فاعليات الاحتفال قد بدأت بعرض فيلم قصير استعرض فكرة إنشاء المركز وأهدافه ومحاوره والمهام والمزايا التي يقدمها، وكذلك تفاصيل ما بذله من جهود على مدار عام.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة لوران دي بويك، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، وممثلين من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر وممثلين من المنظمات الأممية والدولية، وعدد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، وكذلك عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، و السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

ويعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج هو ثمرة التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك ضمن مبادرة "مراكب النجاة" وبتكليف من الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، كما يعد جزءًا من برنامج تعاون ثنائي بين البلدين لإتاحة فرص عمل للمصريين المقيمين في مصر والمهاجرين العائدين من الخارج، حيث يقوم المركز بتوفير التوجيه والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في وطنهم، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير النظامية عن طريق التوعية بمخاطرها ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك.

ويقوم المركز أيضًا بتلبية احتياجات ومطالب الشباب المصري الذي يبحث عن فرص أفضل للعمل والتدريب، حيث تنقسم خدمات المركز إلى أربعة أقسام رئيسية: أولها التأهيل لسوق العمل المصري من خلال دورات تدريبية متخصصة في شتى مجالات العمل، والثاني إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، أما الثالث معاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر عن طريق توفير المعلومات اللازمة لذلك، وأخيرًا التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الإيجابية.



ويقدم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالقاهرة الخدمات التالية: جلسات فردية للإرشاد الوظيفي - فرص عمل داخل جمهورية مصر العربية - برامج تدريبية على مهارات التوظيف - توفير معلومات حول مخاطر الهجرة غير الشرعية - توفير معلومات حول فرص الهجرة النظامية من أجل العمل - إعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي للمصريين العائدين من الخارج.​