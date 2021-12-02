الجيزة: إزالة محال مقامة بالمخالفة في البراجيل
04:33 م الخميس 02 ديسمبر 2021
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كتب يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، إزالة 3 محال مقامة بدون ترخيص بمنطقة البراجيل بحي شمال الجيزة، وذلك تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر، رئيس الحي.
وبحسب بيان اليوم ء يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن التصدي لأعمال البناء المخالفة بدون ترخيص.
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