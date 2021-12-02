كفاءة أم أقدمية.. طلب احاطة لوزير الري بشأن تجاوزات مسابقات تعيين المهندسين



كتب- نشأت علي:

تقدم النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الري والموارد المائية، بشأن المعايير التي وضعتها الوزارة لتعيين المهندسين على الدرجات الشاغرة بالوزار.

وقال عبدالنبي، في تصريحات صحفية اليوم، إن الوزارة أخذت درجات وظيفية مخصصة لهيئة الصرف حسب الإعلان المنشور على موقع بوابة الحكومة، وقامت بإعطائها للمهندسين في الوزارة، مطالبًا وزير الري بالتحقيق في تلك الواقعة التي يشوبها عدم الشفافية.

ووجه البرلماني، عدد من التساؤلات لوزير الري بشأن تلك المسابقة قائلا:"هل تعيينات الوظائف القيادية يتم من خلال الأقدمية أم الكفاءة؟.. وهل رئيس لجنة الاختيار اختار دون معايير واضحة؟.. ولماذا لم تعلن نتيجة الاختيارات العملية فور انتهاءها؟.

وواصل النائب، في طلب الإحاطة، لماذا تم انعقاد لجنة الاختبارات بدون حضور كل الاعضاء؟، وما هي المعايير التي تم على أساسها الاختيار؟.

وانتقد البرلماني، عدم استعانة الوزارة بمهندسين هيئة الصرف، وإسناد الدرجات الوظيفية لمهندسي الوزارة متسائلا:"هل هيئة الصرف ليس بها من يستحق هذه الدرجات؟".

وطالب البرلماني، وزير الري بالرد بكل شفافية على تلك التساؤلات التي تشغل الجميع داخل هيئة الصرف التابعة للوزارة، مشددًا على ضرورة الاستعانة بجهة رقابية تراقب الاختبارات في حال وجود أي مخالفات في المسابقة الحالية.