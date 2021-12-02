طلب إحاطة لوزارة الصحة بشأن نقص الأطباء بمستشفيات أسيوط

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة والسكان، بشأن نقص الأطباء بمستشفيات أسيوط بشكل عام، وبشكل خاص في مستشفى مركز ساحل سليم.

وقالت البرلمانية، في طلب الإحاطة، أن المواطنين يعانون بمستشفى ساحل سليم من عدم وجود أطباء باطنة، وقلب، وكلى، وأطباء متخصصين للعناية المركزة، هذا فضلا عن التعطل المستمر لجهاز وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي.

وكشفت النائبة سناء السعيد، عن أنه بالتواصل مع مدير المستشفى أفاد بعدم وجود أطباء بالمستشفى بسبب نقلهم، كما أن وكيل وزارة الصحة بأسيوط لم يحل المشكلة أيضا للأسف.

وأكدت النائبة، أن قرارات نقل الأطباء وإخلاء أماكنهم في الوقت الذي لا يجد فيه المرضى من يعالجهم، تعتبر قرارات خاطئة.