بالأسماء.. القائمة الكاملة لجوائز نقابة الصحفيين 2021

كتب- مينا غالي:

أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2021 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2020 وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة دعاء النجار، المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية.

وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها وجاءت النتيجة كما يلي:

مسابقة جوائز الصحافة المصرية

أولا: الجوائز العامة

- جائزة الإخراج:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل/ تامر محمد فتحي بجريدة المصري اليوم عن إخراج ملحق بعنوان " عبدالمنعم كامل".

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة/ بسمة عبدالمنعم بجريدة المصري اليوم عن إخراج ملحق بعنوان 1- حميد الشاعرى " 40 عاما من الفن" 2- وداعا شويكار "سيدتي الجميلة".

جائزة الكاريكاتير

قررت لجنة التحكيم منح الجائزةالأولى للزميلة/ دعاء العدل بجريدة المصري اليوم عن كاريكاتير بعنوان: الخطوط الحمراء، إسرائيل تجتاح الضفة الغربية.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل/ أحمد دياب بجريدة روزاليوسف عن كاريكاتير بعنوان: أنا راضي ذمتك، شكلهم اتقبلوا.

جائزة التحقيق الصحفي

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى مناصفة بين الزملاء المشاركين في العمل وهم (سامح غيث- مها صلاح الدين- محمد الصاوي) من موقع مصراوي، عن موضوع يحفرون قبورهم بأيديهم.. حكايات ضحايا التنقيب عن الآثار، والزميل شعبان بلال عن موضوع قابلة للاشتعال.. في مصر مختبرات ومعامل غير آمنة وإصابات بالغة للباحثين والعمال والعمل نشر بموقع القاهرة 24.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلة هدى زكريا بجريدة اليوم السابع عن موضوع جحيم الاتجار بالبشر.. كشف أسرار صادمة عن تهريب نيجيريات لأوروبا والشرق الأوسط، والزميلة/ سمر مدحت بجريدة الدستور عن موضوع جنازات وهمية...أموال شركات تأمين مصرية لأموات أحياء.

جائزة الحملات الصحفية

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل أحمد سعد بمؤسسة أخبار اليوم، عن حملة بعنوان: حول مغامرة جديدة.. لأجل الإنسانية "الأخبار" تخوض تجربة الحقن بالقاح كورونا.

وقررت لجنة التحكيم حجب الجائزة الثانية.

جائزة الحوار الصحفي

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل صلاح البيلي بجريدة الأهرام، عن موضوع ريم بسيونى صاحبة "ثلاثية المماليك".

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة أميرة عبدالحكيم، بجريدة البوابة عن موضوع سلسلة حوارات عن جرائم الإرهاب: أسر الشهداء.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة سهير عبدالحميد، بدجريدة الأهرام، عن حوار مع الراهب والمستشرق الإيطالي جوزيبي سكاتوليني.. التصوف هو المنقذ من شرور العولمة.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل عبدالهادي عباس من مؤسسة أخبار اليوم عن حوار مع الدكتور صلاح فضل القائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية.. مهمتي إنقاذ مجمع اللغة العربية من الهوى الإخواني.

جائزة التغطية الخارجية

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل محمد أحمد محمد بموقع المنصة، عن موضوع بعنوان "حدود ساخنة" تفاصيل الاتفاق التركي الليبي لتقاسم كعكة المتوسط.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلة إيمان حنا من اليوم السابع عن سلسلة بعنوان: 30 يوم في ست الدنيا أرض الألم.. لبنان، والزميل إسلام عبدالمعز وشهرته "إسلام أبوالمجد" بجريدة الدستور عن موضوع بعنوان مواجهة خاصة بين سفيري أرمينيا وأذربيخان.

جائزة الصحافة الاقتصادية

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل حسن هريدي بمؤسسة أخبار اليوم عن موضوع بعنوان مليارات الجنيهات.. ثروات ضائعة في مناجم إدفو "الدهابة".

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل حسين القباني من جريدة المال، عن موضوع مطروح بأشهر كورونا "العجاف" كنز اقتصادي تحيطه مكاسب سمان.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل محمد محمود الباز من العالم اليوم، عن موضوع بعد إعلان "توفيق" تحديد مصيرها قريبا.. مصادر: تصفية "الحديد والصلب".. قريبا.

جائزة الصحافة الرياضية

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل محمد سالمان، عن موضوع الكرة الظالمة.. حكاية لاعبين ساقطين كشف هيئة بدون اختبار، جريدة اليوم السابع.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل سعد صديق، عن موضوع "البوابة" تكشف بالمستندات عقود لاعبي الأهلي، نشر العمل بجريدة البوابة.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل مدحت رشدي مسعد، عن حملة صحفية عن حال قطاع الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية وتأثيره على الأمن القومي، جريدة أخبار الحوادث – مؤسسة أخبار اليوم.

جائزة الصحافة الثقافية

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل عبدالمجيد عبدالعزيز، عن موضوع صلاة الفجر فى شيكاغو.. حكاية نقل القاهرة بآثارها وسكانها إلى أمريكا قبل 127 عاما،نشر العمل بمجلة أخبار الأدب.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل حسن عبدالموجود، عن سلسلة موضوعات بعنوان "ملف وظيفي"، مجلة أخبار الأدب - مؤسسة أخبار اليوم

جائزة الصحافة الفنية

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل خيرى حسن، عن موضوع جريمة عمرها (45) عاما.. وثائق"الضربة القاضية" في سرقة أغنية "مدد...مدد"، نشر العمل بمجلة روزاليوسف.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة هبة محمد علي عن موضوع: في ذكرى وفاته الــ27 نحاور رفيق سنوات الهجرة.. الإعلامي التونسي "لطفي البحري"، مجلة روزاليوسف.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل أحمد النجار، عن موضوع هاني شنودة: العالم استمع لـ 79 والثقافة والموسيقيين لا حس ولا خبر، جريدة المصري اليوم.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة منى صلاح الدين، عن موضوع حكاية مبنى، مجلة صباح الخير.

جائزة التصويرالصحفي

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل أحمد محمود جمعة، عن موضوع أبطال خلف الأقنعة.. 336 ساعة في العزل من أجل البقاء، العمل نشر بموقع مصراوي.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل محمد حسنين، عن موضوع حكاية قرية أغرقتها السيول، جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.

صحافة الفيديو:

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة

الجوائز الخاصة

جائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة)

قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل عبدالوهاب شعبان، عن موضوع فقدناهم مرتين.. لا نجاة للموتى أيضا.. مأساة البحث عن جثامين الأحبة بأطفيح، جريدة الوفد

جائزة إحسان عبدالقدوس في السبق الصحفي

قررت اللجنة منح الجائزة للزميل إسلام دياب، عن موضوع "الأخبار" تحاور المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا في أول حديث له، الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم.

جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل ماجد سمير عن موضوع أنا وأفندينا وأولاد الأناضول، جريدة وطني.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل هشام مبارك عن موضوع حلقة القرن الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم.

جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل محمد أحمد طنطاوي، عن موضوع الاستثمار العقاري وقراءة في دفتر الأرقام، جريدة اليوم السابع.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل مصطفى عبيد، عن موضوع اخطفوا المستقبل واستثمروا في العلم، جريدة الوفد.

جائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميلة آمال عثمان عن عملين بعنوان 1- الخطاب الثقافي العاجز.. والانتصارات الزائفة، وجذور الكراهية جريدة الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل إسلام الشافعي عن موضوع رعب الدرونات، جريدة الوفد.

جائزة محمد عيسى الشرقاوي في التغطية الخارجية

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة.

جائزة سمير عبدالقادر في الصحافة الاقتصادية

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلة دعاء عبدالمنعم، عن موضوع التنمية المستدامة في الدول النامية فى مواجهه كورونا الاختبار الصعب، مجلة الأهرام ويكلي – مؤسسة الأهرام.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة ميرفانا ماهر، عن موضوع رحلة البحث عن 640 سيدة أعمال لإنقاذ الشركات من مقصلة البورصة، جريدة الفجر.

جائزة حسين عبدالرازق في الصحافة الاستقصائية

قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة صفاء عاشور، عن موضوع مراكز تخاطب مصرية تسبب معاناة للأطفال ذو التوحد مع غياب القوانين المنظمة، نشر العمل بموقع القاهرة 24.

جائزة مصطفى شردي في المقال السياسي

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة مناصفة بين الزميل صبري الديب، عن موضوع كوارث كواحيل بلدنا، نشر العمل بجريدة فيتو، والزميل خالد سيد أحمد،عن موضوع إشارات واشنطن "الديمقراطية"، جريدة الشروق.

جائزة منير كنعان للإبداع الفني

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلة أماني زهران، عن علمين بعنوان 1- الناقة وأمي، والقارب المفتوح، جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.

جائزة صبرى غنيم في القصة الإنسانية

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل أحمد الشمسي عن موضوع بعد (28) عاماً على زلزال (92) ..رحلة البحث عن أكثم، نشر العمل بموقع مصراوي.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادتي تقدير لكلاً من الزميل أحمد عاطف عن موضوع "ياما في الشارع مهمين"...كشكول مشرد يفضح سر أخفته السنين، جريدة الدستور، والزميلة كريمة حسن ،عن موضوع "العمل" تقتحم العالم السرى لعاملات المنازل، نشر الموضوع بمجلة العمل.

جائزة صحافة المرأة

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلة دينا عبدالعليم، عن موضوع كيف حاربت المرأة المعيلة كورونا للحفاظ على أسرتها، جريدة اليوم السابع.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة عبير صلاح الدين، عن موضوع ملف رائدات الأعمال حكايات وتحديات، مجلة صباح الخير - مؤسسة روزاليوسف.

جائزة صحافة البيئة

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة الأولى.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل خالد مبارك عن موضوع حدائق مصر التراثية، جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام .