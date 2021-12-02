بحوث الصحراء يساهم في دعم المرأة المعيلة بجنوب سيناء

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس المركز مركز بحوث الصحراء، إن المركز وزع 30 مشروعا لتربية الأرانب على المرأة المعيلة بجنوب سيناء في إطار الاهتمام بالتنمية المجتمعية والمساهمة في توفير فرص عمل للمرأة المعيلة من خلال نتائج الدراسات الاجتماعية التي يقوم بها فرق العمل البحثية بالمركز.

وقال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، إنه من خلال عدد من الدورات التدريبية للمركز بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء تم الاتفاق على توزيع عدد من المشروعات الصغيرة ضمن أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشادت الدكتورة هناء ندا، مقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، بالتواصل والتنسيق الدائم بين مركز بحوث الصحراء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة حيث تم تكليف المجلس القومي للمرأة باختيار الأسر المستحقة للمشروعات.

وأشار إلى أنه تم تنظيم تدريب للسيدات على الممارسات السليمة لتربية وتغذية الأرانب، حيث ألقى الدكتور عبدالدايم عبدالعزيز، محاضرة لتعريف السيدات بطرق الرعاية اللازمة وذلك للوصول إلى أفضل إنتاجية وقد قام المركز بتسليم 20 نموذج لتربية الأرانب يحتوي على بطارية أرانب و3 إناث وذكر بالإضافة إلى الأعلاف اللازمة.