توجيهات عاجلة من وزير التموين بشأن المواطنين غير الحاصلين على لقاح لكورونا
كتب- محمد سامي:
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدم السماح لأي مواطن أو طالب خدمة أو العاملين، بالدخول إلى ديوان عام الوزارة، إلا بعد التأكد من حصوله على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي مواطن أو طالب خدمة لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول للمنشآت الحكومية إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.
وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، على أن الدكتور علي المصيلحي، وجه كل الجهات التابعة للوزارة سواء هيئة السلع التموينية وجهاز حماية المستهلك وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية إضافة إلى الشركات التابعة للوزارة، ومديريات التموين، ومراكز الخدمة التي تقدم خدماتها للمواطنين، ومكاتب السجل التجاري، ومكاتب جهاز حماية المستهلك بالمحافظات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتأكد من حصول المترددين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وعدم السماح بدخولهم إلا بعد الاطلاع على الشهادة التي تثبت تلقي اللقاح.
وطالب كمال المواطنين من طالبي الخدمة والمترددين على كل قطاعات الوزارة والمديريات وكذلك مراكز الخدمة ومكاتب جهاز حماية المستهلك ومكاتب السجل التجاري بضرورة تلقي اللقاح قبل التوجه إلى أي منها لقضاء خدماته، مؤكدًا على أن الوزارة تنفذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، ولن تسمح لأي مواطن أو العاملين بها الدخول إلى تلك الأماكن إلا بعد التأكد من تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمنع انتشار المرض بين العاملين.
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