توجيهات عاجلة من وزير التموين بشأن المواطنين غير الحاصلين على لقاح لكورونا

كتب- محمد سامي:

وجه ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدم السماح لأي مواطن أو طالب خدمة أو العاملين، بالدخول إلى ديوان عام الوزارة، إلا ‏بعد التأكد من حصوله على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور ‏مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي مواطن أو ‏طالب خدمة لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول للمنشآت ‏الحكومية إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، على أن الدكتور علي المصيلحي، وجه كل الجهات التابعة ‏للوزارة سواء هيئة السلع التموينية وجهاز حماية المستهلك وجهاز ‏تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة ‏العامة للمساعدات الأجنبية إضافة إلى الشركات التابعة للوزارة، ‏ومديريات التموين، ومراكز الخدمة التي تقدم خدماتها للمواطنين، ‏ومكاتب السجل التجاري، ومكاتب جهاز حماية المستهلك بالمحافظات ‏بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتأكد من حصول المترددين على اللقاح ‏المضاد لفيروس كورونا وعدم السماح بدخولهم إلا بعد الاطلاع على ‏الشهادة التي تثبت تلقي اللقاح.

وطالب كمال المواطنين من طالبي الخدمة ‏والمترددين على كل قطاعات الوزارة والمديريات وكذلك مراكز ‏الخدمة ومكاتب جهاز حماية المستهلك ومكاتب السجل التجاري ‏بضرورة تلقي اللقاح قبل التوجه إلى أي منها لقضاء خدماته، مؤكدًا على ‏أن الوزارة تنفذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، ‏ولن تسمح لأي مواطن أو ‏العاملين بها الدخول إلى تلك الأماكن إلا بعد التأكد من تلقيه اللقاح ‏المضاد لفيروس كورونا لمنع انتشار المرض بين العاملين.‏