بدء احتفالية توقيع بروتوكول تطوير مسجد الحسين

كتب - محمود مصطفى:

وقعت مؤسسة "مساجد للتطوير"، الخميس، بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف فيما يخص تطوير وصيانة مسجد الإمام الحسين، في حفل أقيم في فندق فورسيزونز نايل بلازا.

وأقيم الحفل، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والسيد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة، والشريف، السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.