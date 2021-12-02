إيديكس 2021.. تفاصيل "الطائر المصري الرشيق" منتج العربية للتصنيع الرئيسي

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كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

تصوير- كريم أحمد:

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، منتجها الرئيسي ضمن فعاليات معرض إيديكس 2021، وهى منظومة الطائرة الهدفية والمسماه "الطائر المصري الرشيق"، وهي طائرة هدفية متوسطة السرعة والمدى.



وتعمل الطائر المصري الرشيق كطائرة هدفية لأسلحة ومعدات الدفاع الجوي الصاروخية، حيث يمكن اكتشافها وتتبعها رادريا، ويتم تصميمها وتصنيعها داخل مصانع العربية للتصنيع، وتم تزويدها بأحدث تكنولوجيات الملاحة، ووصلة البيانات التي تتيح الطيران الآمن والمستقر.

المواصفات الفنية لمنظومة الطائرة:

- طائرة هدفية متوسطة السرعة والمدى.

- تعمل كطائرة هدفيـة أسلحة ومعدات الدفاع الجوي الصاروخية.

- يتم تصميم وتصنيع الطائرة بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.

- تم تزويدها بأحدث تكنولوجيا الملاحة والتوجيه ووصلة البيانات التي تتيح الطيران الآمن والاستقرار في الجو.

وتتكون المنظومة من:

- خمس طائرات هدفية.

- طائرة قذف.

- محطة التحكم والتوجيه على مقطورة متحركة.

- وزن الإقلاع من 20 لـ 30 كجم.

- أقصى زمن للطيران 50 دقيقة.

- تطير على ارتفاع 6 كم.

- أقصى مدى للطائرة 80 كم.