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التراس يبحث مع ISD الفرنسية سبل توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية

02:26 م الخميس 02 ديسمبر 2021
التراس يبحث مع ISD الفرنسية سبل توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية

الفريق عبدالمنعم التراس

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون مع الخبرات الفرنسية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية وتدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض إيديكس 2021، من خلال إجراء مباحثات للتعاون مع شركة ISD الفرنسية.

وقد تم خلال المباحثات بحث تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، فضلا عن التكامل مع الخبرة الفرنسية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.

الفريق عبدالمنعم التراس الهيئة العربية للتصنيع تكنولوجيا الصناعات الدفاعية شركة ISD الفرنسية

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