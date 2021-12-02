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كتب- محمد سامي:

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وبحسب متحدث الرئاسة، كان في استقبال الرئيس فور وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وتابع الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية جميع البيانات الخاصة بكل طالب والتي توضح الدرجات التي تحصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة.

وأكد الرئيس على أن القوات المسلحة تتبع جميع المعايير العلمية في انتقاء أفضل العناصر لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين من مختلف فئات المجتمع بكل نزاهة وشفافية ليستكملوا مهمة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها بعد إعدادهم وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل العلمي والبدني والعسكري.

وناقش الرئيس السيسي الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك في المعلومات العامة، مشيداً بمستوى الوعي والثقافة للطلبة المتقدمين، حيث طالبهم بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الإطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيع بجانب أقرانهم في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

وأوصى الرئيس السيسي الطلبة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية المصرية العريقة.