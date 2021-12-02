كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا حمل رقم 304 لسنة 2021، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تلتزم جميع الشركات السياحية فئتي (أ - ج) بتركيب جهاز التتبع في المركبات السياحية (الليموزين) المملوكة لها، وذلك وفقا للمواصفات الفنية وفي إطار خطة التشغيل التي تضعها الإدارة العامة المختصة بوزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع كل من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والشركة المعنية بتوريد وتركيب أجهزة التتبع.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تلتزم شركات السياحة المخاطبة بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاع جميع مركباتها السياحية المملوكة لها وفقا للأجل المبين فيما بعد قرين كل منها:

1- الأتوبيس والميكروباص والميني باص في أجل غايته الأول من شهر مارس لعام 2022.

2- الليموزين في أجل غايته الأول من شهر يونيو لعام 2022.

ونصت المادة الثالثة على إلغاء ترخيص المركبة السياحية المخالفة لأحكام هذا القرار، ولا يعاد الترخيص السياحي لها إلا بعد تقديم ما يفيد تلافي أسباب الإلغاء.