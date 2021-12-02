بالمجان.. مستشفى زايد التخصصي يفتتح وحدة علاج التصلب المتعدد لذوي الهمم

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد خشبة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، عن إطلاق المستشفى مبادرة لتقديم الخدمات الطبية والتأهيلية بالمجان لمرضى الجهاز العصبي من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يعانون من بعض الأمراض التي قد تؤثر على الجهاز الحركي للجسم إذا لم يتم علاجها مثل مرض التصلب المتعدد MS.

وأعلن "خشبة" خلال الاحتفالية التي نظمها المستشفى، بمناسبة اليوم العالمي لمنظمة الأمم المتحدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، الخميس، عن افتتاح وحدة مرضى التصلب المتعدد MS، والتي تم استحداثها في المستشفى، مشيرًا إلى أن افتتاح هذه الوحدة يأتي في إطار حرصنا الكبير على توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

وأضاف: الاحتفالية تتم تحت رعاية وزارة الصحة والأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، لافتًا إلى أن هذه الاحتفالية تدعم فهم القضايا الطبية التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانا بأن هؤلاء الأشخاص لديهم قدرات وإمكانات فائقة تظهر إذا ما توفرت لهم الرعاية الطبية والمعنوية.

بدوره، أكد الدكتور أحمد سمير فودة، نائب مدير عام مسشفى الشيخ زايد التخصصي ومدير الخدمات الطبية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي القدرات الخاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تفعيل مواد وقوانين تتعلق بالفئات الأكثر احتياجا للرعاية والذين يعتبرون جزءًا من النسيج الواحد للشعب المصري، وذلك حرصًا من الدولة على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

وقال سمير: "لنا الشرف والفخر في أن نبذل المزيد والمزيد، وأن نلقي الضوء على الحاجة إلى تحقيق المستوى المطلوب من الرعاية والتأهيل والعمل ودعم الانتقال من الاستبعاد إلى الاحتواء والمساواة والإحاطة بالعوائق التي تقف بين الأشخاص ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع."

وتابع: "ويأتي هذا الاهتمام امتدادا لمبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها عام 2018 واعتباره عام ذوي القدرات الفائقة. وإيمانا منّا بهذا الاهتمام، فتقوم وزارة الصحة وأمانة المراكز الطبية بالتعاون مع المستشفى بوضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثها، كما تقوم بتقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.