كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المرتفع الجوي دائما ما يرتبط بالاستقرار في الأحوال الجوية لأنه لا يصاحبه سقوط أمطار أو سحب ركامية.

وأضافت الأرصاد، في بيان، اليوم، أنه بالرغم من ذلك فإن المرتفع الجوي يصاحبه ظواهر شديدة الخطورة مثل الشبورة المائية التي يمكن أن تصل إلى حد الضباب وتقلل مستوى الرؤية الأفقية، وهذا ما يحدث عندما يصاحب المرتفع الجوي ارتفاعا في نسب الرطوبة وهدوءا نسبيا للرياح.

وتابعت: كما يعمل المرتفع الجوي كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان في طبقات قريبة من السطح.

وحول تعريف المرتفع الجوي، قالت الأرصاد إنه حزء من الهواء فوق منطقة معينة من الأرض يتميز بضغط أعلى من ضغط الهواء في الأماكن المحيط به، كما أنه منطقة مغلقة بخطوط الضغط المتساوية تكون أكبر قيم للضغط بداخلها وتقل كلما ابتعدنا عن المركز.

ويكون اتجاه الرياح فيه مع عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي وعكس عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي، والطقس المصاحب للمرتفع الجوي يكون صافيا وقلما نجد بعض السحب التي لا يصاحبها سقوط أمطار وتنقشع مع شروق الشمس.

وبينت أن المرتفع الجوي ليس بالضرورة أن يعمل على رفع درجة الحرارة فالمهم ما مصدر ومسار الرياح التي تهب، فالمرتفع الجوي هو ارتفاع في قيم الضغط وليس ارتفاع في درجات الحرارة.​