تحسين جودة الطرق.. رصف 22.5 ألف طريق محلي بتكلفة 46.8 مليار جنيه في 7 سنوات

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أن ما شهدته مصر من إنجازات في قطاع رصف الطرق المحلية وباقي القطاعات التنموية خلال السبع سنوات الماضية من القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية يعد إعجازا حقيقيا وإنجازا غير مسبوق لصالح المواطن المصري، مشيرا إلى أنه تم رصف 22 ألفا و529 طريقا محلية تابعين للمحافظات من خلال المشروع القومي لرصف الطرق في الفترة من عام 2014 وحتى نهاية نوفمبر 2022 بإجمالي أطوال بلغت 20 ألفا و308 كم بتكلفة قدرها 46.8 مليار جنيه.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن رصف هذه الطرق يتم بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ولجان مشتركة من مديريات الطرق بالمحافظات، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 2681 مشروعا لرصف الطرق بمحافظة الإسكندرية، و3681 مشروعا بمحافظة القاهرة، و2152 مشروعا بالدقهلية، و1500 مشروع بالبحيرة، و1201 مشروع بدمياط، و1100 مشروع بكفرالشيخ، و1045 مشروعا بالغربية، مشيرا إلى أنه تم وضع الضوابط اللازمة لإجراء الصيانة الدورية لهذة الطرق وفق جداول زمنية بالتنسيق مع وزارة النقل.

وكشف اللواء شعراوي أن محافظة مطروح بها أكبر أطوال من الطرق المرصوفة بطول 4202 كم، والبحيرة 1290 كم، وسوهاج 1067 كم، وأسيوط 1003كم، والقاهرة 978 كم، والبحر الأحمر 974 كم، والإسكندرية 948 كم، والغربية 923 كم، مشيرا إلى أن مجموعات العمل المشكلة بالتنسيق بين الوزارة و وزارة النقل حددت أولويات الطرق العاجلة التي يتم رصفها لربط الطرق المحلية على المحاور الرئيسية.

وفي نفس السياق، أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل أنهت رصف 185 طريقا من إجمالي 197 طريقا في 12 محافظة هي الشرقية والدقهلية ودمياط وكفرالشيخ والفيوم والمنيا وبني سويف والغربية والبحيرة والجيزة والمنوفية والقليوبية في المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في فبراير 2020 بنسبة تنفيذ 95% وبأطوال بلغت 889 كم وبتكلفة 1.9 مليار جنيه، مؤكدا على أنه يتم تذليل أية عقبات من خلال المحافظين لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف اللواء شعراوي أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من البروتوكول المشار إليه لرصف الطرق داخل المحافظات بتكلفة 5,4 مليار جنيه، وبدأ التنفيذ بالفعل في 3 محافظات هي المنوفية والفيوم وأسيوط بتكلفة 718 مليون جنيه، حيث تتضمن مشروعات المنوفية 75 مشروعا للرصف بإجمالي 66,6 كم وبتكلفة 200 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة 98%، وتتضمن مشروعات محافظة الفيوم 42 مشروعا بأطوال 62,5 كم وبتكلفة 218 مليون جنيه، فيما تتكلف مشروعات الرصف في 10 أحياء بأسيوط 300 ملايين جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 81%، مشيرا إلى أن مشروعات رصف الطرق لها أكبر الأثر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم.