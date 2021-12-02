كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن دولة الأردن قررت إبعاد العمالة الوافدة غير الحاصلة على تطعيم كورونا اعتبارا من 15 ديسمبر الجاري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأشار التقرير إلى أن الأردن أعطت مهلة للعمالة الوافدة ومنها المصرية حتى 15 ديسمبر الجاري سيتم بعدها أبعاد غير الحاصلين على المطعوم من فيروس كورونا خارج البلاد، خاصة وأن تلقي المطعوم غير مشروط بإبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل.

وقال الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إن ذلك يأتي في إطار قيام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بحث كافة المواطنين والمقيمين والعمالة الوافدة على سرعة التقدم لتلقي التطعيم المجاني ضد فيروس كورونا حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

وشددت وزارة الداخلية، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بعد 15 ديسمبر الجاري من ضمنها إبعاد غير الحاصلين على الطعوم خارج البلاد خاصة وأن تلقي المطعوم غير مشروط بإبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل.

ودعا رئيس مكتب التمثيل العمالي، جميع العمالة المصرية المتواجدة داخل المملكة الأردنية بسرعة تلقي المطعوم حفاظا على السلامة والصحة العامة وتفادي تطبيق الإجراءات المشددة عليهم.