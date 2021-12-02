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القوى العاملة: تعيين 2094 شابا والتفتيش على 64 منشأة بالجيزة

10:30 ص الخميس 02 ديسمبر 2021
القوى العاملة: تعيين 2094 شابا والتفتيش على 64 منشأة بالجيزة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة عينت 2094 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 16 ألفا و710 من راغبي العمل، وتوفير 6 آلاف فرصة عمل.

وأضاف سعفان، في بيان، الخميس، أن المديرية استخرجت 2047 شهادة قياس مستوى المهارة و2047 رخصة مزاولة الحرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأوضح محمد عيسى، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي، أنه بمجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 64 منشأة، وعمل 4 حملات عادية ونوعية، وإعادة التفتيش على 48 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 113 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 118 منشأة أخرى وعمل 44 ندوة توعية للعاملين.

وأضاف أنه بمجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 269 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأسفر التفتيش عن تحرير 183 محضرا عماليا، وبحث 7 شكاوى.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 59 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة وتجديد 13 آخرين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

ولفت إلى أنه بمجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، صرفت المديرية منحا لرعايتهم اجتماعيا وصحيا بواقع 11 منحة زواج بـ33 ألف جنيه، و37 منحة مولود بإجمالي 74 ألف جنيه، و3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه و15 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 30 ألف جنيه، وصرف خدمات طبية وعمل 5 عمليات جراحية لـ 18 عاملا.

وأشار إلى أنه في مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، تلقت المديرية 1050 شكوى عمالية (فصل - مطالب) تم تسوية 33 شكوى منها وديا وإحالة 137 شكوى للمحكمة العمالية، و135 أحيلت لجهات أخرى وحفظ 73 شكوى و403 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

محمد سعفان القوى العاملة الجيزة القطاع الخاص الاستثمار

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