وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة الوفود العسكرية في اليوم الثالث لمعرض إيديكس 2021

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية نظراً لتواجد كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم فى فعاليات المعرض.

وقد التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق محمد وسيم أشرف المدير العام لرئاسة هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والفريق أول ميرغنى إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، وآلان تريبرت موتابازى وزير الدفاع البوروندي، والفريق كاومبو بانكولى إيزيدور أمين عام وزارة الدفاع الكونغولية ، واللواءألبرت موراسيرا وزير الدفاع الرواندى، والسيد فينسنت باميلانجاكى وزير الدفاع الأوغندى حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق الركن حمد محمد سامي الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق أول فيناس سالفتاوري مابيو قائد قوات الدفاع الشعبي التنزاني، والعميد عباس أمين على رئيس أركان القوات المسلحة الصومالية، والعقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجزر القمر، وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكرى وسبل تعزيزها فى المجالات الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.