اليوم.. الاحتفال بعيد الكاريكاتير المصري بمتحف محمود مختار

تحتفل الجمعية المصرية للكاريكاتير بعيد الكاريكاتير المصري من خلال معرض فنى يقام بمتحف محمود مختار، وذلك خلال الفترة بدءا من اليوم الخميس حتى 12 ديسمبر.



تشارك في المعرض أعمال 62 فنانًا تشكيليًا من رواد الفن التشكيلي، أبرزهم جورج بهجوري، وأحمد طوغان، جلال جمعة، وغيرهم من الفنانين، تمثل الجمعية المصرية للكاريكاتير أحد الكيانات الفنية التي تهتم بالارتقاء بهذا الفن الصحفي العريق.



وتأسست الجمعية عام 1983 بمشاركة 25 رساماً، واختيار الفنان الراحل محمد عبدالمنعم رضا رئيساً لها، الذي أشار في افتتاح الجمعية إلى دورها في تنمية المهارات الإبداعية لدى رسامي الكاريكاتير قائلاً: "أخيراً تحقق الحلم الذى عاش يداعب أحلام جميع رسامى الكاريكاتير فى مصر لأكثر من 30 عاماً حتى أصبحت لنا اليوم جمعيتنا، منذ 60 عاما بدأت الرسم للصحف المصرية، التي كان كل شيء فيها مصرياً، عدا رسام الكاريكاتير فكان يرسم لها رسامون أجانب قدرتهم لا شك فيها، ولكن انتمائهم لمصر وإحساسهم بأحاسيس شعبها كان دائماً موضع شك.

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