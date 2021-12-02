هل حددت السعودية أعداد المصريين المعتمرين؟.. مصدر يوضح

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر سعودي، عن آخر قرارات المملكة العربية السعودية بشأن العمرة وفتح باب الرحلات أمام المصريين من جديد، عقب قرار السماح بفتح الطيران المباشر بين البلدين.

وقال المصدر لمصراوي، إن المملكة لم تتخذ قرارا بعد بشأن تحديد كوتة العمرة لمصر-(أعداد المعتمرين المصريين)- عقب إعلان تشغيل العمرة، قائلا:" لم يتم حتى اللحظة تحديد نسبة كل دولة".

وأكد المصدر، أن كافة مطارات المملكة العربية السعودية تعمل بكامل طاقتها وكذلك الحرمين الشريفين".

ووجه المصدر رسالة إلى المصريين، قائلا:"التزموا بالضوابط والإجراءات الاحترازية وتعليمات الجهات المختصة سواء وزارة الداخلية أو الصحة السعودية، حتى لا تحدث مخالفات أو ملاحظات على الزائر القادم إلى الأراضي المقدسة سواء للزيارة أو العمرة أو العمل أو المقيم، وتكون هناك مخالفات تسجل عليهم، لأن هناك غرامات مالية تطبق على المخالفين سواء على المواطن أو المقيم.. وأهلا بالأشقاء المصريين في بلدهم الثاني".

وبدأت المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة الواحدة صباح الأربعاء 1 ديسمبر، استقبال أولى الرحلات من الدول المسموح لها بالقدوم المباشر إلى أراضيها دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها، مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 و 3 أيام.

وشمل القرار السعودي، فتح باب رحلات العمرة، أمام الدول المسموح بالقدوم المباشر إلى أراضيها ومن ضمنها مصر اعتبار من التاريخ المذكور أعلاه.

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