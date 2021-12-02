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أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 6 أيام

02:00 ص الخميس 02 ديسمبر 2021
أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 6 أيام

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من الخميس 2 ديسمبر 2021 إلى الثلاثاء 7 ديسمبر، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:
الخميس:
شبورة مائية: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهــرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد ( من 5 إلى 7 صباحا).

السبت:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الأحد:
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة (30 % تقريبا) نشـــــــاط ريــاح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الإثنين:
شبورة مائية: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهــرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد ( من 5 إلى 7 صباحا).

الثلاثاء:
شبورة مائيـة: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهــرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد ( من 5 إلى 7 صباحا).

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الظواهر الجوية

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