أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 6 أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من الخميس 2 ديسمبر 2021 إلى الثلاثاء 7 ديسمبر، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الخميس:

شبورة مائية: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهــرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد ( من 5 إلى 7 صباحا).

السبت:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الأحد:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة (30 % تقريبا) نشـــــــاط ريــاح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الإثنين:

شبورة مائية: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهــرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد ( من 5 إلى 7 صباحا).

الثلاثاء:

شبورة مائيـة: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهــرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد ( من 5 إلى 7 صباحا).

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: