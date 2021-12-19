رئيس التنمية الثقافية: ملتقى الأقصر استطاع أن يثبت أقدامه

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(مصراوي):

اختتمت مساء الأحد، فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق.

بدأ حفل الختام باستعراض نتاج الدورة الرابعة عشر من الملتقي، واعمال الفنانين المشاركين، أعقبه مراسم حفل الختام، وألقت الفنانة "ريهام قاسم" كلمة شباب الفنانين المشاركين عبرت فيها عن امتنانها للملتقي مؤكدة أنه فعالية فنية مهمة استطاعت من خلالها الاحتكاك بفنون وثقافات مختلفة.

وفي كلمة محافظ الأقصر والتي ألقاها نيابة عنه نائبة أكد فيها أن ملتقى الأقصر الدولي من أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظم علي أرض محافظة الأقصر، مضيفا أن يوم ختام الملتقي يتزامن مع ختام فصل الشتاء وبدء فصل الخريف في التقويم الفرعوني.

ومن جانبه أكد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، أن ملتقى الأقصر استطاع أن يثبت أقدامه بين ملتقيات التصوير الدولية، موجها الشكر لجميع العاملين علي إنجاح هذه الفعالية الثقافية الفنية المهمة.

وقال الدكتور عماد أبو زيد قوميسير عام الملتقى في كلمته أن ملتقى الأقصر الدولي للتصوير أصبح فعالية فنية مهمة، مشيرا إلى أن جميع الفنانين في هذه الدورة قدموا الكثير من فنهم، وما زال في جعبتهم الكثير.

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