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الجريدة الرسمية: ضم اللواء هانيبال أبوالمجد إلى عضوية مجلس صندوق تكريم الشهداء

11:34 م الأحد 19 ديسمبر 2021
الجريدة الرسمية: ضم اللواء هانيبال أبوالمجد إلى عضوية مجلس صندوق تكريم الشهداء

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3494 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار: "يضم اللواء/ هانيبال موسى أبوالمجد، إلى عضوية مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم كعضو عن وزارة الداخلية (قطاع الأمن الوطني) بدلًا من اللواء محمد رمضان صوفي حسن، للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 المشار إليه".

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي:

الجريدة الرسمية هانيبال أبوالمجد مجلس صندوق تكريم الشهداء

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