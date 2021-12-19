​وفد "صناعة النواب": دير برج العرب الأثري مصدر جذب سياحي مهم

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بالاهتمام بالبنية التحتية لمنطقة دير برج العرب الأثر، موضحة أنه أحد أهم مناطق الجذب السياحي، مؤكدة أنه من أهم الأديرة المشهورة عالميًا.

وأكدت سلامة خلال لقاء لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود بمحافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أن هذا الدير يضم أياد عاملة كثيرة وحل مشكلته ستساعد تلك العمالة، مطالبة بتحديد وقت زمني للانتهاء من أعمال البنية التحتية من الصرف الصحي.

وعلق اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية قائلًا، إن الدير مكان أثري مهم كما أنه يضم آثار معرضة للخطر منذ أكثر من 15 سنة، مضيفًا أن العمل جاري لحفر 30 بئرًا لامتصاص المياه الجوفية.