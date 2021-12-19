مصدر بالتعليم العالي يكشف موقف الدراسة في الجامعات غدًا الاثنين

كتب- محمد عمارة:

كشف مصدر بوزارة التعليم العالي، موقف الدراسة غدًا الاثنين في الجامعات والمعاهد الحكومية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إنه لا تأجيل أو تعطيل للدراسة في الجامعات والماهد غدًا الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، على غرار ما حدث في المدارس والتعليم ما قبل الجامعي.

قررت 7 محافظات حتى الآن تعطيل الدراسة في المدارس غدًا الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، هي: "القاهرة والجيزة، الإسكندرية، كفرالشيخ، البحيرة، مطروح، ودمياط".

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكون السحب المنخفضة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا وتكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتقدم تلك السحب إلى الداخل مع تقدم الوقت ودخول ساعات الليل لتشمل الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، تكون متفاوتة الشدة.

يأتي ذلك بينما تتعرض محافظة الإسكندرية مساء اليوم الأحد، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في أنحاء متفرقة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة تزامنًا مع نوة الفيضة الصغرى.

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