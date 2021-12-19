​رئيس غرفة المطاعم يكشف تفاصيل إلغاء احتفالات رأس السنة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية إلغاء مظاهر الاحتفالات الكبرى والتجمعات الكبيرة خلال رأس السنة الجديدة 2022.

وقال المصري في تصريح لمصراوي، إن إلغاء مظاهر الاحتفالات في رأس السنة الميلادية لا يشمل الاحتفالات الداخلية الصغيرة أو العشاء العادي والموسيقى الهادئة المصاحبة للنزلاء والمقيمين داخل المنشآت السياحية.

وأكد رئيس الغرفة، أن قرار إلغاء مظاهر الاحتفالات الكبرى في الأماكن المغلقة يأتي وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر أية أنشطة أو فعاليات كبرى داخل المنشآت السياحية والفندقية.

جدير بالذكر، أن قرار إلغاء مظاهر الاحتفالات الكبرى، يتماشى مع جميع المنشآت السياحية والفندقية داخل القاهرة وشرم الشيخ وجميع المدن الساحلية، حتى لا ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.