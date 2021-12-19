جولة تفقدية لأعضاء دينية النواب لمسجد الخازندارة

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كتب- نشأت علي:

نظمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، زيارة ميدانية اليوم الأحد، لمسجد الخازندارة بحي الساحل بمحافظة القاهرة، للوقوف على حالة المسجد الأثري وتفقد ما يحتاجه من أعمال صيانة وترميم.

وتأتي الزيارة الميدانية بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن ترميم مسجد الخازندارة بحي الساحل في القاهرة، حيث إن المسجد يُعد من أقدم مساجد المنطقة الشمالية بالقاهرة ورمزًا من رموز الآثار الإسلامية.

وضم وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، والنائبات عبير نصار، ودعاء سليمان، وسهير القاضي، أعضاء اللجنة، ورافقهم النائب أبانوب عزت عزيز، مقدم طلب الإحاطة ونائب دائرة الساحل، والنائب محمد عبدالرحمن راضي، وبحضور هويدة صالح أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وحسن حسين وشادي صلاح، الباحثين في اللجنة.