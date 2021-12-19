​​محافظ الإسكندرية لوفد صناعة النواب: لم يُغلق أي مصنع بسبب كوررونا حتى اللحظة

كتب- نشأت علي:

قال اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، إنه على مدار فترة جائحة كورونا ومنذ بداية الأزمة حتى الآن لم يُغلق مصنع حتى هذه اللحظة بسبب كورونا، ما يؤكد حجم الجهود المبذولة في هذا الصدد، وحرص الدولة على النهوض بالقطاع الصناعي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف شريف، خلال لقاء وفد برلماني من مجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المحافظة شكلت العديد من اللجان للوقوف على بعض المعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين والقائمين على الصناعة بالكامل.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الواب، إن الوفد البرلماني يريد الوقوف على البنية التحتية للمنشآت الصناعية وما يعوق القطاع بشكل عام، وملف تسقيع الأراضي من المستثمرين غير الجادين، إلى جانب الوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه القائمين على الصناعة بشكل عام لوضع أُطر عامة لحل الأزمة وترجمة خطوات الدولة فى هذا الملف على أرض الواقع.