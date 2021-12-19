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جولة مفاجئة لوزير الزراعة لبعض قطاعات الوزارة لمتابعة سير العمل

08:59 م الأحد 19 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

نفذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، جولة مفاجئة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع استصلاح الأراضي، والإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة، لمتابعة سير العمل في هذه القطاعات والإدارات المختلفة التابعة، والتأكد من مدى التزام جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والمواطنين المتعاملين مع الوزارة.

ووجه القصير، اليوم الأحد، بالانضباط في الأداء وتفعيل آليات الرقابة والحوكمة والفصل بين الاختصاصات وحسن استغلال الموارد البشرية، والرقابة على تداول المستندات بما يضمن عدم لإساءة استخدامها.

السيد القصير وزير الزراعة مديريات الزراعة

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