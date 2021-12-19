"مياه كثيرة".. الأرصاد تعلن موعد الأمطار على القاهرة.. والرياح: 135 عقدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة ستتعرض لكميات أمطار كثيرة، تبدأ من الساعات المتأخرة اليوم وحتى الساعات الأولى من من صباح الاثنين.

وأضافت غانم في تصريحات لمصراوي، إن سرعة الرياح تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة، وحوالي 135 عقدة وهذه ليست السرعة الأقوى للرياح، كان هناك سرعات أكبر من ذلك.

وتتعرض أغلب المحافظات اليوم لموجة باردة نتيجة منخفض جوي قادم من البحر المتوسط، يتسبب في نشاط للرياح تعمل على جلب رمال مثارة من الصحراء الغربية بسرحات من 40 إلى 70 كيلومتر في الساعة، مما تؤدي إلى تدهور الرؤية في الطرق الصحراوية، والإحساس بمزيد من انخفاض درجات الحرارة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 15 درجة والصغرى تصل لـ7، أما أكثر المناطق برودة فهي مرتفعات سانت كاترين وتكون الحرارة الصغرى 2 تحت الصفر مما يؤدى إلى تكون الثلوج هناك.