Masrawy logo white

"مياه كثيرة".. الأرصاد تعلن موعد الأمطار على القاهرة.. والرياح: 135 عقدة

08:43 م الأحد 19 ديسمبر 2021
"مياه كثيرة".. الأرصاد تعلن موعد الأمطار على القاهرة.. والرياح: 135 عقدة

الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة ستتعرض لكميات أمطار كثيرة، تبدأ من الساعات المتأخرة اليوم وحتى الساعات الأولى من من صباح الاثنين.

وأضافت غانم في تصريحات لمصراوي، إن سرعة الرياح تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة، وحوالي 135 عقدة وهذه ليست السرعة الأقوى للرياح، كان هناك سرعات أكبر من ذلك.

وتتعرض أغلب المحافظات اليوم لموجة باردة نتيجة منخفض جوي قادم من البحر المتوسط، يتسبب في نشاط للرياح تعمل على جلب رمال مثارة من الصحراء الغربية بسرحات من 40 إلى 70 كيلومتر في الساعة، مما تؤدي إلى تدهور الرؤية في الطرق الصحراوية، والإحساس بمزيد من انخفاض درجات الحرارة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 15 درجة والصغرى تصل لـ7، أما أكثر المناطق برودة فهي مرتفعات سانت كاترين وتكون الحرارة الصغرى 2 تحت الصفر مما يؤدى إلى تكون الثلوج هناك.

الأمطار الرياح منار غانم الطقس طقس اليوم درجات الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في هذه المحافظات غدًا الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا