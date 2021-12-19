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عزلهم بحميات العباسية.. مصدر يكشف حالة مصابي متحور كورونا الجديد أوميكرون

07:49 م الأحد 19 ديسمبر 2021
عزلهم بحميات العباسية.. مصدر يكشف حالة مصابي متحور كورونا الجديد أوميكرون

مستشفى حميات العباسية

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن عزل المصابين الثلاثة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في مستشفى الحميات بالعباسية لحين تماثلهم للشفاء.

وقال المصدر لمصراوي، إن حالة المصابين "مستقرة للغاية ولا توجد أي مضاعفات خطيرة"، مؤكدًا أنهم بانتظار ظهور سلبية مسحاتهم للسماح بمغادرتهم المستشفى.

مستشفى عزل

وأوضح أن عزلهم داخل المستشفى يأتي ضمن خطة مواجهة متحور أوميكرون وحتى لا يتسببون في عدوى للمخالطين لهم.

وبحسب وزارة الصحة، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة.

وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

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