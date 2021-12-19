الطرق: بدء تنفيذ 57 محطة للأتوبيس الترددي خلال أيام.. وإزالة 1000 منزل على الدائري

كتب- محمد سامي:

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن العمل في توسعة وتطوير الطريق الدائري يجري على مدار 24 ساعة للانتهاء منه في أسرع وقت.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه سيتم خلال أيام بدء تنفيذ 57 محطة للأتوبيس الترددي السريع "BRT" على الطريق الدائري، موضحًا أنه تم العمل على إزالة 1000 منزل على الدائري، ومنتظر إزالة 1000 أخرى.

وقال مصطفى، إنه من المقرر تخصيص حارتين (حارة في كل اتجاه) بمنتصف الطريق الدائري لتسيير الأتوبيسات الجديدة ومنع سير الميكروباصات على الطريق بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ الخط الجديد نهاية 2022 بطول 106 كم، كما أن الحافلات الجديدة تضاهي في سرعتها قطارات المترو، وتعمل بالكهرباء، كما أنها مراقبة بالكاميرات وتسع كل حافلة لـ170 راكبًا قابلة للزيادة بزيادة عدد العربات.

أما فيما يخص المحطات من المنتظر أن تكون كالتالي:

- محطة المشير طنطاوي

- محطة كايرو فيستفال سيتي

- محطة أكاديمية الشرطة

- محطة طريق السويس

- محطة عدلي منصور

- محطة موقف العاشر

- محطة غرب الرشاح

- محطة الترولي

- محطة مؤسسة الزكاة

- محطة مصرف بلبيس

- محطة عزبة الجزيرة

- محطة المرج

محطة رشاح الخصوص

- محطة السهبلي

- محطة متولي الشعراوي

- محطة العصار

- محطة منطاي

- محطة الإسكندرية الزراعي

- محطة باسوس

- محطة باسوس - القناطر

- محطة الوراق

- محطة تحيا مصر

- محطة مترو إمبابة

- محطة بشتيل

- محطة ترعة بشتيل

- محطة أحمد عرابي

- محطة أرض اللواء

- محطة ترعة البراجيل

- محطة محور 26 يوليو

- محطة المعتمدية

- محطة زنين

- محطة صفط اللبن

- محطة كفر طهرمس

- محطة منشية البكاري

- محطة النور

- محطة مسجد المدينة

- محطة فيصل

- محطة الهرم

- محطة ترسا

- محطة مصر للطيران

- محطة الطالبية

- محطة الكونيسة

- محطة المنيب

- محطة البحر الأعظم

- محطة الزهراء

- محطة العزبة

- محطة محور الحضارة

- محطة الجزائر

- محطة الأوتوستراد

- محطة الهضبة الوسطى

- محطة سيتي سنتر المعادي

- محطة نادي الصيد

- محطة البارون

- محطة محور الشهيد

- محطة مدخل التجمع​