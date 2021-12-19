التنبؤ بالفيضان يكشف خريطة الأمطار بـ72 ساعة: متوسطة وغزيرة تصل إلى القاهرة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية، كما أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار خلال الفترة الأحد 19 ديسمبر حتى 21 ديسمبر كما يلي..

الأحد 19 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا وأجزاء من محافظتي البحيرة ومطروح وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة وتصل شمال الصعيد.

الاثنين 20 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والدلتا، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وتصل لشمال الصعيد.

الثلاثاء 21 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية للدلتا.