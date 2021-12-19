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المنشآت الفندقية: حظر حفلات رأس السنة في الفنادق

06:30 م الأحد 19 ديسمبر 2021
المنشآت الفندقية: حظر حفلات رأس السنة في الفنادق

حفلات رأس السنة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، تفاصيل تنظيم احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية 2022 والتي تستقبلها المنشآت الفندقية كل عام.

وقال عاقل لـ"مصراوي": "تم إلغاء الاحتفالات الكبرى الخاصة بالمطربين والتجمعات الكبيرة داخل الفنادق، خلال أعياد رأس السنة والكريسماس المرتقبة".

وأكد أن ذلك جاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الواضح والصريح بشأن اقتصار الأفراح والحفلات في الأماكن المفتوحة والمكشوفة فقط، مع اتباع الإجراءات الاحترازية في ذلك.

وتابع: "هذا لا يعني إلغاء الاحتفالات الخاصة للنزلاء والمقيمين بالفنادق والتي تشمل العشاء في المطاعم والبوفيه قائلا:(الحياة اليومية عادية وشغالة زي كل يوم) مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة".

وأكمل عاقل: "أما إقامة احتفالات داخلية في الفنادق وحضور مغنيين وغيرها من الأمور الأخرى فهذا محظور وممنوع تمامًا طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد".

حفلات رأس السنة علاء عاقل المنشآت الفندقية ليلة رأس السنة

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