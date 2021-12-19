فيروس كورونا.. 5 إرشادات من الصحة العالمية لتجنب الإصابة خلال موسم الأعياد
كتب- محمد نصار:
وجهت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الإرشادات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال فترة الاحتفالات وموسم الأعياد.
وقالت المنظمة، في منشور توعوي عبر صفحتها على فيسبوك، قبل قليل: مع اقتراب موسم الأعياد ندعوكم للحفاظ على سلامتكم وسلامة الآخرين.
وطالبت المنظمة المواطنين بضرورة التأكد من التالي:
1- ارتداء الكمامة.
2- غسل اليدين.
3- الحفاظ على التباعد البدني.
4- تجنب الأماكن المزدحمة.
5- الحفاظ على التهوية الجيدة.
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