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فيروس كورونا.. 5 إرشادات من الصحة العالمية لتجنب الإصابة خلال موسم الأعياد

04:52 م الأحد 19 ديسمبر 2021
فيروس كورونا.. 5 إرشادات من الصحة العالمية لتجنب الإصابة خلال موسم الأعياد

منظمة الصحة العالمية

كتب- محمد نصار:

وجهت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الإرشادات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال فترة الاحتفالات وموسم الأعياد.

وقالت المنظمة، في منشور توعوي عبر صفحتها على فيسبوك، قبل قليل: مع اقتراب موسم الأعياد ندعوكم للحفاظ على سلامتكم وسلامة الآخرين.

وطالبت المنظمة المواطنين بضرورة التأكد من التالي:

1- ارتداء الكمامة.

2- غسل اليدين.

3- الحفاظ على التباعد البدني.

4- تجنب الأماكن المزدحمة.

5- الحفاظ على التهوية الجيدة.

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